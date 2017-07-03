嫌疑人拒不交代章莹颖下落 美国警方极力搜集证据

（联合早报网讯）美国联邦调查局（FBI）和美国伊利诺伊州当地警方1日正加紧搜索涉嫌绑架中国访问学者章莹颖的男子布伦特·A·克里斯滕森的住所，以尽快确定章莹颖的下落。

据新华网报道，记者于当地时间7月1日下午走访了嫌疑人居住的小区，此时小区内停了数量FBI和当地警方的车辆，每个班次都有6到8名FBI探员进行工作，他们的工装上都印有“FBI证据响应小组”的字样。

据当地警方介绍，嫌疑人在受到询问时一直保持沉默，只是对于绑架章莹颖的指控予以否认。当警察数次询问他把章莹颖藏在哪里，嫌疑人都表示要找律师，并保持沉默。警方目前正极力搜集证据。

正在美国西北大学做访问学者的中国政法大学证据科学研究院博士后刘世权6月30日接受新华社记者采访时说，关于章莹颖的下落，美方还在进一步侦查。

“现在美国警方需要进一步得到法定科学报告，比如血迹，生物物证包括微量物证等，来进一步认定章莹颖遇害的方式和地点。”

刘世权说：“法定科学检验鉴定报告非常重要，美国警方告诉我报告出来大概需要几周时间，我估计大概两至三周会有反馈。如果检验顺利，估计会更快公布消息。我们还是要等美国警方权威的答复。”



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