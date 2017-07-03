中国国资委原副主任张喜武被撤职

（联合早报网讯）日前，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央候补委员，中国国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武严重违纪问题进行了立案审查。

据中共中央纪委监察部网站报道，经查，张喜武身为党的高级领导干部，严重违反政治纪律和政治规矩，在党内选举中搞拉票等非组织活动，打探巡视信息；违反组织纪律，利用职权为亲属在职务晋升等方面谋取利益，且在组织函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反工作纪律，履行全面从严治党主体责任不力。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予张喜武撤销党内职务处分，由监察部报请国务院批准给予其行政撤职处分，降为正局级非领导职务；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得。给予其撤销党内职务的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

据中国共产党新闻网信息，张喜武简历如下：

张喜武，男，1958年生，工学博士，研究员。曾任大雁矿务局第一煤矿副矿长、矿长、局长助理；中国东北内蒙古煤炭集团公司副总经理；吉林煤管局党组成员、副局长；神华集团公司精煤事业部经理；神华集团东胜公司董事长、党委常委；神华神东煤炭公司董事长、党委书记、总经理；神华集团公司副总经理；神华集团有限责任公司党组成员、董事、总经理。2014年2月任国务院国资委党委副书记；神华集团有限责任公司董事长、党组书记，中国神华能源股份有限公司执行董事、董事长。国务院国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任。（简历摘自中国共产党新闻网）

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