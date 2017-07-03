习近平应约与特朗普通话 望美方妥善处理涉台问题

（联合早报网讯）7月3日上午，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。双方就中美关系和二十国集团领导人汉堡峰会交换了意见。

据中国央视新闻报道，习近平强调，我和总统先生在海湖庄园会晤以来，中美关系取得重要成果。与此同时，两国关系也受到一些消极因素的影响，中方已向美方表明了立场。我们很重视总统先生重申美国政府坚持奉行一个中国政策，希望美方切实按照一个中国原则和中美三个联合公报妥善处理涉台问题。

特朗普表示，美中关系前景广阔，我们两国拥有广泛共同利益，可以相得益彰。我愿重申，美国政府继续坚持一个中国政策，这一立场没有变化。

特朗普表示，即将在德国汉堡举行的二十国集团领导人峰会议题广泛，十分重要。我期待着同习近平主席及其他领导人就共同关心的重大问题深入探讨。

习近平指出，当前，全球经济面临挑战。中美有必要同其他成员一道，加强二十国集团作用，形成合力。各成员应该加强沟通、协调、合作，围绕“塑造联动世界”的主题，推动汉堡峰会取得积极成果，促进世界经济增长。

双方还谈及朝鲜半岛和平稳定等问题。

两国元首同意在德国汉堡举行会晤，就共同关心的问题继续交换意见。



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