被传参与真人秀 柯洁回应：只有指导棋

（联合早报网讯）7月1日上午，杭州日报报道了2017“招商蛇口杯”全国少年棋智大赛暨柯洁车轮挑战赛的消息。并进一步报道柯洁、聂卫平和古力等5人将参与接下来的围棋真人秀活动。然而，柯洁私下里与新浪透露此时并不属实，棋手们只是参加指导棋活动。

据新浪体育报道，7月1日21：40杭州日报微博发布消息：2017全国少年棋智大赛暨柯洁车轮挑战赛的杭州海选赛举行。据悉，今年的大赛还承担着给柯洁找“孩子”的功能：今年年底要举行一场围棋版“爸爸去哪儿”的活动，届时经过层层选拔出的几个孩子，要和五位传奇围棋国手（聂卫平、俞斌、常昊、古力和柯洁）配对，一起生活一起学棋，整个过程将被拍成真人秀节目。话说，今年8月才满20岁的@柯洁，要跟孩子一起生活，会是怎样的场景呢？

消息一出立刻引来网友关注，不少网友非常期待，五位棋手里唯一还没成为人父的柯洁在这类真人秀节目中会有怎样的表现。也有网友担心柯洁，围棋赛事以外的活动越来越多，会对他造成“过度消费”。

然而这篇报道却有着不少信息失实。柯洁本人看到这篇文章后与新浪取得了联系，表示：新浪首页说我和聂老要拍真人秀是怎么回事？实际上是一个公益指导棋，我跟孩子之间只是指导棋，没有真人秀计划。

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