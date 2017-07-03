上海试点人像识别技术抓拍行人闯红灯

（联合早报网讯）上海试点利用人像识别技术抓拍行人闯红灯。澎湃新闻报道，7月3日从上海市公安局交警总队获悉，交警开始试点利用“电子警察”设备抓拍行人闯红灯的违法行为，并通过人像识别软件确定当事人。

此外，交警部门将通过电子警察周边公交站点的显示屏告知当事人尽快接受调查处理，接下来，还将对多次闯红灯的违法当事人进行集中公告。

上海市公安局交警总队科技处民警戚悦介绍，上海电子警察抓拍行人闯红灯的第一套设备安装在共和新路永兴路路口，从5月底运行至今已抓拍300余条此类违法行为。

他还介绍，电子警察一旦监测到有人闯红灯，会对闯红灯行为进行完整摄录，对该行人进行连续抓拍，并进行人脸识别，经比对能够确定身份的，属地交警支队将通知相关当事人前去接受调查处理。

戚悦说，“一旦经过后台比对确认违法，最快当天就能够在违法路口周边的公交站点公告违法照片，身份信息确认后，交警会联系当事人及时处理。”

6月14日，电子警察查获的一起闯红灯被抓拍的违法行为人已到静安交警支队接受处罚，罚款20元（人民币）。目前已累计有4名违法行人接受处理。

上海交警部门介绍，在试点成功的基础上，下一步，还将在延安路、淮海中路、南京西路、长寿路等多个路口增设抓拍行人闯红灯的电子设备。此外，未来还将通过电子警察推出针对非机动车交通违法的调查处理。

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