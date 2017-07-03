三星电子收缩中国业务 去年在华员工数减17.5%

（联合早报网讯）三星电子早已进入中国，布局了销售、产品开发、乃至半导体制造等诸多领域。不过，日前韩国媒体披露的消息显示，三星电子在中国的员工人数，去年减少了近两成，显示三星电子正在收缩中国地区的业务。

腾讯科技报道，在此之前，三星电子在中国并未宣布过大规模的裁员计划。今年初曾有媒体报道称，三星电子将调整中国市场的销售业务，可能导致三分之一的员工失去岗位。

据韩国先驱报网站7月2日报道，三星电子7月2日公开的统计数据显示，去年该公司员工人数出现了七年来第一次下滑，而主要原因是中国地区员工人数大幅缩减。

数据显示，去年底，三星电子员工人数为30.87万人，比前年的32.57万人减少了5.2%。

按照地区统计，在韩国本土，三星电子员工人数缩减了3.8%，为9.3万人，海外地区的员工人数缩减了5.8%，为21.55万人。

截至去年底，三星电子海外业务所占的员工比例下降了0.4个百分点，为69.8%。粗略来看，三星七成的员工分布在海外，国际化程度相当高。

在中国地区，三星电子去年底的员工人数为3.7万人，比前年的4.49万人减少了17.5%。在美洲地区，三星电子员工人数减少了8.5%，为2.58万人。

三星电子一名高管解释说，公司在韩国本土的员工人数下滑，主要原因是把打印机业务转让给了美国惠普公司。

这位高管表示，在中国的制造工厂和亚洲其他业务领域，三星电子也进行了重组，这也导致了海外员工人数下滑。

对于中国地区工厂进行了怎样的重组，三星并未披露。

统计数据显示，三星电子在全世界拥有238家制造工厂，53个产品物流中心，34个研发中心，7个设计中心以及73个服务中心。另外在全球拥有2468家业务合作伙伴。

三星电子的制造基地遍布海外多国，其中三星已经在越南构建了庞大的电子产品制造基地，三星旗舰手机也大部分来自越南。由于越南劳动力成本低，另外依托庞大的东南亚新兴市场，因此成为三星寄予厚望的制造基地和投资热土。

三星电子在印度也拥有多家智能手机和家用电器工厂。据韩国媒体6月报道，面对中国手机厂商快速获取印度智能手机市场的份额，三星电子将增加6亿美元的投资，在印度增加智能手机和其他电器的产量。

去年在智能手机市场，三星电子在中国市场遭遇了重大挫折。外部市场机构的数据显示，三星电子在华智能手机销量，大幅暴跌了六成，几乎是跌幅最大的厂商，其在中国的市场份额排名，也出现了滑坡。

三星电子在华手机销量的“断崖式暴跌”，是否和中国地区的业务重组、裁员有关系，目前尚不得而知。

除三星电子之外，美国苹果在中国手机市场的销量也出现了下滑，机构数据显示一季度下跌幅度为15%。

报道指，华为、OPPO、vivo等中国厂商，正在抢走苹果和三星的份额。

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