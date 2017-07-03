下午见张志军 柯文哲：先避免意识形态问题 

（联合早报网讯）台北市长柯文哲今天上午证实，下午4点30分将与大陆国台办主任张志军会面，对于台湾总统府希望他适切表达台湾民意，柯文哲回应，该讲还是讲，如果可以的话，先避免这种意识形态问题，这次主题还是两岸城市交流，是社团、民间企业、青少年甚至大学的交往，先确认目标目的；有时候常常这样，先增加善意再说。

据自由时报报道，不过，柯文哲昨与中共总书记习近平爱将、上海市长应勇套招谈“两岸命运共同体”，被台湾网友灌爆脸书批为“红色力量”。

对此，柯文哲说，没有那么严重，这是台湾民主政治可贵的地方，有不同意见都可以上网发表，这也是我们要长期稳定才能得到这些东西，所以我们要珍惜过去我们的努力，也要还要珍惜现在拥有，也要相信我们将来要保有的，这是我们可贵地方，每个人都可以表达意见。

谈到总统府希望他适切表达台湾民意，柯文哲表示，一旦要办，上海有一定要办好的压力，所以一定不会弄得不好，“所以我都很相信他”；若遇到（张志军），该讲还是讲，如果可以的话，先避免这种意识形态问题，这次主题还是两岸城市交流，是社团、民间企业、青少年甚至大学的交往，先确认目标目的。

柯文哲接着语塞说，“剩下、剩下的（部分）有时候是”，有时候常常这样，先增加善意再说。

柯文哲强调，他的态度客随主便，人家方便就好，有时候人家（张志军）早上要跑行程、干什么的，你也不能要求什么时候见面，所以尊重这里主人的安排，张方便就好。

至于绿营执政县市担心此举分化国内？柯文哲表示，平常心就好啦！就是交流增加善意，善意是促进交流，若可能的话，增加善意过程当中，克服我们遇到的困难、僵局，就这样不要想太多。

北市府指出，预计今下午4点30分，柯文哲将与张志军会面，但仅开放媒体拍摄双方简短致词画面，之后会谈不开放媒体拍摄。



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