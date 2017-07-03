加强香港教育？ 大陆移民：不是洗10多年脑 就会认同

（联合早报网讯）中国国家主席习近平出席特区政府宣誓就职典礼时，提及要加强香港社会，特别是公职人员和青少年的宪法和《基本法》宣传教育。有来港10多年的大陆移民认为，单方面灌输没有意思，须由心出发，“是否爱国、明白国家宪法这事情，不是说你讲我们就要接受”。

据明报报道，基本法委员会副主任梁爱诗今早出席港台节目时，被问到习近平讲话，她认为有需要加强青少年的基本法教育，令他们明白自己生活在怎样的制度，又指《基本法》教育在过去20年做得不完善。她举例，曾透过慈善机构向全港幼稚园推广升国旗，但有幼稚园校长担心经常升国旗会令家长忧虑“洗脑”。

梁爱诗又批评有些人不清楚《基本法》及“一国两制”，说除了国防及外交，中央什么都不能管，这是好大错误，强调大家要“清清楚楚认识基本法及宪法”。

之后出席电台节目的民建联李慧琼，亦被问及教育问题，其间有听众于“烽烟（Phone-in）”环节中强调， 单方面灌输没有意思，须由心出发。该听众王先生自称从大陆来港10多年，他指出，自己在大陆接受了19年爱国主义教育，但来港10多年已被香港同化，“孰是孰非，好多事大陆经不起逻辑推敲，不是洗10多年脑，我就会认同中国是好伟大，完全不是这样”。

王先生续说，现在很多人害怕与国家“挂鈎”，是因为见过很多不合理事情，以致“草木皆兵”，“是否爱国、明白国家宪法这事情，不是说你讲我们就要接受。不是说我们要爱国家就爱到，要做事情让我们看到，是合逻辑、合理、经得起推敲，这样才行”。

李慧琼则说，教育是让小朋友有批判能力，强调无制度完美，而“一国两制”下，有责任让孩子多认识国民、国情教育。不过她表示，不相信只透过推行国民教育就可以处理现在年轻人的躁动，认为政府应思考年轻人实际面对的困难，如“上流”、“上车”、“上位”等，“每一代都有不同经历诉求，综合去看”。

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