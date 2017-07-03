美军舰进西沙 中国外交部：强烈敦促美方立即停止挑衅

（联合早报网讯）7月2日，美国“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰进入中国西沙群岛领海。中国外交部发言人3日在答记者问时表示，美方此举违反中国法律及相关国际法，严重侵犯中国主权，是严重的政治和军事挑衅行动。强烈敦促美方立即停止此类挑衅行动。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全。

中国外交部发言人陆慷表示，7月2日，美国“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海。中国随即派出军舰和战斗机对美舰实施警告驱离。

陆慷说，西沙群岛是中国固有领土。根据《中华人民共和国领海及毗连区法》，中国政府于1996年公布了西沙群岛的领海基线。中国有关法律对外国军舰进入中国领海有关事宜作出了明确规定。美方打着“航行自由”的旗号，再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海，违反中国法律及相关国际法，严重侵犯中国主权，破坏有关海域的和平、安全和良好秩序，危及中方岛上设施及人员安全，是严重的政治和军事挑衅行动。中方对美方有关行径表示强烈不满和坚决反对。

陆慷说，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势趋缓降温，并不断呈现积极发展态势。美方刻意在南海挑起事端，与地区国家求稳定、促合作、谋发展的共同愿望背道而驰。

陆慷强调，中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全。

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