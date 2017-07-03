两岸交流越来越少 马英九：非常伤心

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今表示，他任内八年把两岸关系改善到两岸隔海分治66年来最和平繁荣的阶段，没想到他离开后“一切都变了”，去年520后，两岸的活动、交流越来越少，“让我非常伤心”。

台湾《自由时报》报道，马英九今天出席中华两岸文化暨体育交流发展促进会举办的“2017海峡杯中华两岸青年女子篮球锦标赛”开幕典礼并进行开球。共有台湾的13队、中国大陆的11队参与赛事。

马英九致词时表示，看到这么多球队进行比赛，让他心里“放心一点”。他说，去年520后，看到两岸关系急冻，活动、交流越来越少，“让我非常伤心”。

马英九指称，他任内八年把两岸关系改善到两岸隔海分治66年来最和平繁荣的阶段，没想到他离开后“一切都变了”，但看到这么多球队来比赛，其中还有来自他父母老家湖南的球队，让他感到很开心。

马英九强调，他上任时，来台湾的对岸学生是823人，他卸任时，达到42500百人，现在数字应该在下降，他希望两岸年轻人的交流不要断，希望两岸年轻人在人生最早阶段结为好友，才是两岸关系永续和平跟繁荣的关键。

马英九也说，比赛一定有胜负，但希望能“友谊第一，胜负第二”，并举例指出，前NBA球星麦可乔丹曾说过，他15年篮球生涯，有超过9000球没投进、输了300多场球赛、没投进26颗致胜球，但因为输得多，所以他非常成功。

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