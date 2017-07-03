刘晓波肿瘤约11厘米乘10厘米癌细胞有多处骨转移

（联合早报网讯）诺贝尔和平奖得主刘晓波因晚期肝癌获准保外就医，中国人权民运信息中心引述其家属表示，刘晓波目前的肝肿瘤约11厘米乘10厘米大，约成年男子拳头大小，而癌细胞有多处骨转移。

据美国之音报道，设在香港的中国人权民运信息中心创办人卢四清星期天（2日）上午发消息称，刘晓波家属表示， 在医生加大标靶治疗药物份量后，刘晓波食欲增加，体能在恢复，可以行走。

来自北京和上海的两名中医，也于星期六开了能减轻痛楚、恢复体能的药方给刘晓波。

中国人权民运信息中心网站今天也发布消息称，刘晓波目前使用的标靶药物索拉菲尼剂量是每次400mg，每天早晚共两次。

该中心称，至今刘晓波家属仍未获知是否医生会使用最新的PD-1的奥德武（opdivo）免疫治疗，而奥德武在香港医院已对晚期肝癌病人使用，大陆一些医院也通过与香港医院合作使用奥德武。有数据显示，奥德武会令一半以上的末期肝癌病人提高生存期数月以上。

中国人权民运信息中心也认为，出国治疗绝对对刘晓波治疗有好处。今年一些国家正在对晚期肝癌进行最新的试验性治疗，由于是试验性而又基于巨大的经济价值，这些试验具有极大的保密性，为刘晓波治疗的中国专家不会接触到这些最新的试验性治疗及新药。

不过，刘晓波出国的要求未获同意，当局直到上个星期六仍未替刘晓波办理护照。

目前外界很难知道刘晓波病情的真实状况，也不易与刘晓波夫妇取得联系。海外明镜网消息称，有外国医生希望对刘晓波进行会诊，但中国官方称，外国医生必须持有中国发放的行医许可证，才能到中国给刘晓波诊治。

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