中方回应印度防长称“已非1962年的印度”

（联合早报网讯）据中国外交部网站报道，2017年7月3日中国外交部举行例行记者会，外交部发言人耿爽主持。

问：关于印军越界事件，请问中方为什么认为这次印度边防部队在中印边界锡金段越界行为的性质比以往更严重？

答：此次印军越界事件发生在中印边界锡金段已定边界，与以往双方边防部队在未定界地区的边境摩擦对峙有本质不同。

中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定，印度历届政府多次以书面形式对此予以确认，承认双方对锡金段边界走向没有异议。条约必须遵守，这是国际法的基本原则。印度派遣武装力量越过已定边界，违背了历史界约，违背了《联合国宪章》和国际法的基本原则，性质非常严重。

中方已多次向印方提出严正交涉，要求印方遵守边界条约规定，尊重中方的领土主权，立即将越界的边防部队撤回边界线印方一侧。

问：你刚才说中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定，能否进一步解释一下该条约是如何划定中印边界锡金段的？

答：1890年《中英会议藏印条约》由中国清朝政府和英国双方正式签订，规定了中国西藏和英属锡金之间的边界。新中国成立之后和印度独立以来，双方历届政府均承认该条约的有效性，并在一系列官方文件和会谈中反复确认。该条约无论对中国还是印度都是有效的，具有法律约束力。

该条约规定锡金段边界线沿分水岭而行，明确说明该段边界线东起“支莫挚山”，西至与尼泊尔交界处，沿分水岭而行，非常清楚明确。而且在实地分水岭具体位置是清楚的，双方长期以来按照这一已定界进行管辖。遵守该条约及其划定的边界线是印度政府必须履行的国际义务。

问：印方称中印边界锡金段还有待划定，你对此作何回应？中方是否有具体证据证明印方曾承认《中英会议藏印条约》确定了中国西藏同锡金的边界？

答：我们多次介绍过，中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定。中印两国政府间的往来文件显示，印度独立后，印度总理尼赫鲁代表印度政府多次明确承认1890年《中英会议藏印条约》确定了中国西藏同锡金之间的边界。

1959年3月22日，印度总理尼赫鲁在给周恩来总理的信中表示，“印度的保护国锡金同中国西藏地方的边界，是由1890年的英中条约所确定，1895年共同在地面上标定。”

同年9月26日，尼赫鲁总理复信周总理时明确表示，“1890年的条约确定了锡金和西藏之间的边界。这条线在1895年加以标定。关于锡金同西藏地方的边界，不存在任何纠纷。”

从上述可以看出，印方现在的做法无疑是对印度政府一贯立场的违背。

问：第一，印度外交部上周五发表的关于洞朗边界事件的声明与中国外交部的表态有所不同。其中提到了2012年中印两国就中印边界锡金段尚未最终划定达成一致。双方只是认同了边界走向，有关锡金段边界的进一步谈判将交由边界谈判特别代表完成。中方对此有何回应？第二，不丹外交部称中国违反了两国1998年签订的《关于在中不边境地区保持和平与安宁的协定》，认为中国军队在有关地区修路是改变现状的行为。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，印军非法越界事件发生以来，中国外交部和国防部已多次对外表明中方严正立场，并向印方提出严正交涉。事实真相非常清楚，中印边界锡金段已由1890年《中英会议藏印条约》划定，洞朗地区在锡金段的东端点以北以东中方一侧，是中国领土。印军越过两国共同承认的边界线进入中方领土，阻挠中国边防部队的正常活动。印方此举违背历史界约，违背国际法和国际关系的基本准则，严重破坏边境地区的和平与安宁。中方要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印方一侧，为恢复有关地区的和平与安宁创造必要条件。

关于你提到印方上周五发表的声明，中方注意到，印方声明对1890年《中英会议藏印条约》完全避而不提，然而正是这个条约明确划定了中印两国在事发地点锡金段的边界线走向。1890年《中英会议藏印条约》是中印两国共同继承的边界条约，印度历届政府多次以书面形式予以确认。刚才我已经介绍了有关情况，在尼赫鲁总理给周恩来总理的信中都确认了这一点。

现在的印度政府竟然都不敢提这个条约。不管印方怎么回避，条约必须遵守是一项国际法基本原则，遵守边界条约是印度政府必须履行的国际义务。

目前，印军仍非法滞留在中国领土上，持续侵犯中国领土主权。中方再次要求印方立即撤回越界的边防人员并彻底调查此事，尊重历史界约，尊重中国的领土主权，以维护中印边界锡金段的和平与安宁。

关于第二个问题，中方多次强调，洞朗地区历来属于中国，一直在中方有效管辖之下，不存在争议。中国和不丹于上个世纪80年代开始边界谈判，迄今已举行24轮。两国虽尚未正式划界，但双方对边境地区的实际情况和边界线走向存在基本共识。对于洞朗属于中国这一点，中不双方不存在分歧。

中方一直严格遵守中不之间相关协定。洞朗地区边界现状是清晰的，该地一直在中方的有效管辖之下。中方在该地区的有关活动不存在违反协定、破坏现状的情况。不方对此是了解的。印方为了掩盖印军非法越界，不惜歪曲事实，甚至不惜以损害不丹的独立主权为代价，试图混淆是非，这是徒劳的。中方愿同不方共同努力，在不受外来干涉的情况下，通过友好协商解决边界问题，维护边境的和平与安宁。

问：中国军方发言人关于“历史教训”的表态，这很明显是指1962年的中印边境战争。印度国防部长反驳称，2017年的印度和1962年的印度已经完全不同了。他还提到不丹政府已就中方试图改变有关地区现状表明了立场。中方对此有何评论？

答：至于你提到不丹方面的态度，刚才我已经介绍了中方立场。我可以再补充一点，中方对印度同不丹之间保持正常的双边关系不持异议。但我们坚决反对印方以“维护不丹利益”为借口，为其越界侵犯中国领土“正名”。据中方了解，对于印边防部队越界进入洞郎地区，不丹方面事先并不知情。这与印方所说的情况并不一致。

至于你刚才还提到的印度国防部长的话，从某种意义上讲，他说的没错。2017年的印度与1962年的印度确实不同，正如2017年的中国也与1962年的中国不同一样。

我们再次要求印方遵守边界条约规定，尊重中方领土主权，立即将越界的边防部队撤回到边界线印方一侧。中方将采取一切必要措施维护自己的领土主权。

问：此前，中国外交部表示中印之间的外交沟通渠道是畅通的。两国之间是否正在进行对话？习主席是否会同莫迪总理在二十国集团领导人汉堡峰会期间举行会晤讨论相关问题？

答：印度边防部队非法越界事件发生以后，中方在北京和新德里已经多次在不同的层级向印方提出严正交涉。目前，双方外交沟通的渠道是畅通的。

习近平主席出席二十国集团领导人汉堡峰会期间的有关双边会晤仍在安排当中。目前我没有要发布的消息。

问：中方取消了印度官方香客入藏朝圣。还有报道称，中方取消了印度记者访问西藏的安排。入藏路线还有一条是通过强拉山口，这条线路目前仍然是开通的。一些印度香客现在已经转而选择这一路径入藏，中方是否会保证此前申请由乃堆拉山口入藏的香客可以通过强拉山口入藏？

答：关于你提到印度记者访问西藏的问题，我不了解情况。

关于印度官方香客赴藏朝圣，上周我的同事已经介绍过有关情况。长期以来，中方从中印关系大局出发，做了大量工作，为印度官方香客赴藏朝圣提供了必要便利。中方同意于2015年为印度官方香客开通经中印边界锡金段乃堆拉山口赴藏朝圣路线。这条路线过去两年运行良好，中方有关部门此前也已做好今年接待的准备工作。但是由于印度边防人员越界事件的发生，出于安全考虑，中方不得不暂停今年的有关安排。至于这一路线何时能够重新开放，这完全取决于印方是否以及何时能够纠正错误。

关于你提到的另一条朝圣路线，据我了解，印度官方香客经中印边界中段无争议地区的强拉山口赴藏朝圣仍在进行。

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