动物园投活驴喂老虎 园方立“无名驴之纪念碑”

（联合早报网讯）今年6月，常州市淹城动物园“投活驴喂老虎”事件曾在网络掀起舆论风暴。如今事件过去近一个月， 因债权纠纷引起的动物园资产被冻结一案仍然没有结果，但是淹城动物园却为那头“冤死”的驴立了一座“无名驴之纪念碑”。

据红星新闻报道，淹城动物园的股东之一李先生告诉红星新闻记者，“无名驴之纪念碑”是7月1日立的，纪念碑的位置正是在驴被咬死的老虎园外。纪念碑的基座有一段介绍文字，“声于阡陌，世代务农，勤勉敬业。本欲生儿育女，静享天怡之乐，奈何主遭不公，投吾饲虎，唤世人瞩目以求援。立此碑，愿公义长存。”

李先生称，立纪念碑有两个原因：一是动物凶猛，提醒游客注意安全，要不然“像驴一样，一旦入虎口就没有生还。”二是驴的死表面是股东所为，其实背后有深层原因，“它是冤死的，应该得到纪念”。

另外，红星新闻记者注意到在纪念碑的旁边还树了一个展架，上面写着淹城动物园官司简述。李先生说，通过案情介绍是想让游客了解驴是为什么死的，以便让大家知道事件的全部经过。李先生介绍，这几天纪念碑已经取得效果，“一些游客开始理解当初投活驴喂虎的做法”。

事件回顾

6月5日，一则“淹城动物园竟然将一只活生生的动物喂给老虎!太残忍了!”的帖子刷爆网络，帖子里的视频显示，一辆装动物的卡车停在自驾区老虎馆栏杆外，几个穿着红色雨衣的人，将一头驴从货车 上推进老虎馆。随后，两只老虎扑向池子中的驴，展开撕咬，驴试图逃跑，但被两只老虎牢牢咬住， 大约30分钟驴被咬死，驴四周的水也被鲜血染红。随后，事件在网上持续发酵，多家媒体跟进，红星新闻也做了报道。“投活驴喂老虎”事件背后其实是两个企业因债权纠纷引起的动物园资产被冻结。

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