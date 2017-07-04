广东登革热和基孔肯雅热传播风险增加

（联合早报网讯）中国广东省疾病预防控制中心应急部3日通报称，该省登革热和基孔肯雅热高风险地区为广州、深圳、潮州、江门等对外交流频繁、人口密集和流动性大或存在防控薄弱环节的城市。寨卡病毒病高风险地区为珠三角地区7市(尤其是江门)、潮汕地区和湛江等口岸城市。

据中新社报道，广东省疾病预防控制中心应急部称，今年5至6月，该省珠三角地区已报告多例登革热本地病例，其中，广州市今年登革热输入病例较去年同期有所增加，增幅10%左右；截至6月15日，深圳今年共报告登革热病例17例，比去年同期高54.5%。7月随着周边国家和地区疫情的持续发生，广东省存在持续输入病例的风险。

同时，由于气温升高、降雨增多，洪涝灾害易发，媒介伊蚊密度明显升高，出现本地局部暴发的风险较高。7月，广东亦需关注巴基斯坦、印度、马来西亚和巴西等国家和地区的基孔肯雅热疫情及输入风险。

根据世界卫生组织的介绍，基孔肯雅热是由受感染的蚊子传播给人类的病毒性疾病。该病毒特征是突然发热，经常伴有关节痛等。大多患者可以痊愈，但有些患者的关节痛会持续数月甚至数年。该病可导致老年人死亡，暂时没有治疗方法。目前，在亚洲、非洲、欧洲以及美洲近60个国家和地区，已经确认有基孔肯雅热。



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