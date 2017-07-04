两岸青年就业创业研讨会吸引台湾青年到大陆创业

（联合早报网讯）“2017两岸青年就业创业研讨会”将于7月6日至7月8日在广东东莞举行。记者3日从广东东莞市台湾事务局获悉，本次研讨将举办“成功之路”大家谈、青创展览会、创业就业对接会等多项活动，吸引台湾青年到大陆创业，大陆各省市将为台湾青年提供近1000个就业岗位。

据中新网报道，为了鼓励和协助台湾青年到大陆实习、就业和创业，“2017两岸青年就业创业研讨会”将在大陆台商最大聚集地东莞举行。据主办方介绍，本次研讨会主题为“追逐梦想，开创未来”，主要内容包括开幕式、“成功之路”大家谈、青创展览会和创业就业对接会等多项活动。

主办方将在研讨会期间设立北京馆、广东馆等11个省市展馆，加上全国台企联馆、中青企协馆和东莞青创展览馆，一共15个展馆。为了推动台湾青年来大陆就业，研讨会的创业就业对接会预计为台湾青年提供近1000个就业岗位。

东莞台湾青年创新创业服务中心营运长黄朝凯告诉记者，近年来，越来越多的台湾青年希望能够来大陆创业就业，因为这里有广阔的市场，在东莞台湾青年创新创业服务中心就聚集了一批台湾青年创业者。他们有东莞台商二代，也有刚从台湾来到大陆独自打拼的台湾青年。他们计划利用3年时间，引进不少于100名台湾青年人才到东莞创新创业，形成台湾青年创业人才群落，打造东莞“台湾青年人才创新创业基地”。借着此次研讨会在东莞举办，他们希望能够接触到更多台湾青年好的创业项目。



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