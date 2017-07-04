习近平会见俄罗斯总统普京

（联合早报网讯）当地时间7月3日晚，刚刚抵达莫斯科的中国国家主席习近平，在克里姆林宫同俄罗斯总统普京举行会见。两国元首就共同关心的重大问题深入交换意见，畅叙中俄友谊，共谋两国关系未来发展。

据中新社报道，习近平表示，很高兴再次来俄罗斯进行国事访问，并同普京总统就共同关心的问题交换意见。中俄是全面战略协作伙伴，在处理重大问题时密切沟通协调十分重要。我们双方要加强合作，相互坚定支持走符合本国国情的发展道路，坚定支持对方在维护国家主权、安全、发展利益方面的政策举措。双方要在重大国际和地区问题上加大政策沟通和行动协调，共同化解风险和挑战，共同促进世界和平、稳定、繁荣。

普京对习近平访问俄罗斯表示热烈欢迎。普京表示，俄方高度重视俄中关系。我赞同俄中两国要加强相互支持，密切在重大国际和地区问题上的协作。俄中加强元首外交对发展双边关系具有重要引领和推动作用。相信习近平主席这次访问一定会为俄中全面战略协作伙伴关系注入新的活力和动力。

两国元首就朝鲜半岛局势、叙利亚问题等交换看法。双方一致认为，中俄双方要保持战略协作，劝和促谈，妥善应对朝鲜半岛形势，推动各方通过对话谈判妥善解决朝鲜半岛核问题。“萨德”问题关系地区战略平衡，中俄双方反对在韩国部署“萨德”反导系统的立场是一致的。

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