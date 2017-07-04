中国上半年18省区市调整“一把手”

（联合早报网讯）2017上半年，中国地方人事调整频繁，全国31省份党代会历时9个月，已于6月全部召开完毕，各省区市党委换届、十九大代表选举等工作全部完成。截至6月30日，18个省区市在上半年调整省委书记、省长，超过200地市调整党政领导。

据人民网报道，北京、黑龙江、浙江、山东、海南、甘肃、宁夏等7省区市调整党委书记，黑龙江、山东、宁夏三地党委书记系异地交流任职，其余4名省(市)委书记均由本省份省(市)长出任。

北京、河北、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、广东、海南、重庆、云南、西藏、甘肃、青海等16省区市调整政府“一把手”，其中，北京、浙江省(市)长半年内两度调整：1月，北京市代市长蔡奇、浙江省代省长车俊正式当选省(市)长；4月，车俊任浙江省委书记，袁家军任浙江省代省长；5月，蔡奇任北京市委书记，陈吉宁任北京市代市长。

此外，17省区市于今年上半年迎来新任人大常委会主任，除北京、广东、西藏外，其余14省份省级人大常委会主任均由省委书记兼任，浙江省人大常委会主任目前暂时空缺，省委书记车俊为省人大常委会主任候选人；江苏、安徽、重庆三省市调整省级政协主席，均于两会期间完成。

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