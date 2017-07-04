中组部、教育部： 反对从中西部和东北地区高校抢挖人才

（联合早报网讯）近日，中组部、中国教育部联合召开座谈会。教育部党组成员、副部长杜占元在会上表示，要鼓励人才合理有序流动，反对采取不正当手段招揽和引进人才，反对从中西部和东北地区高校抢挖人才。

据《经济日报》报道，会议强调，要落实党管人才原则，树立正确的人才工作政绩观，科学合理制定人才规划，不求急功近利，不求轰动效应，不求表面之功，注重打基础、利长远。同时，要坚持引进培养并重。围绕高校“双一流”建设，突出“高精尖缺”导向，放眼全球延揽高水平人才。注意人才培养与引进并重，用好现有人才，造就高层次人才，稳定关键人才，引进急需人才，培养未来人才。

报道指，东部高校一直是中国人才的高地。统计数据显示，全国排名前10的高校拥有中国科学院院士数占全国普通高校总数的一半以上，前10所高校拥有的人才占全国总数的比例达40%至45%，而前10名高校中没有一所西部高校。2015年《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》出台后，“双一流”学校、科目对高级人才的需求量大增，出现了东部高校到西部高薪挖人的案例，让原本已经“东强西弱”的情况进一步严峻。因此，必须反对采取不正当手段引进人才。

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