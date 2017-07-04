三峡水库拦蓄洪水 梯级电站已停机26台

（联合早报网讯）为减轻长江中下游防洪压力，三峡水库及长江上游水库群连续拦蓄洪水，目前三峡坝上水位上涨超过6米，由于出库流量骤减，不足以支撑全部机组发电用水量，三峡-葛洲坝梯级电站已共计停机26台。

据新华社报道，受强降雨影响，长江中下游江河湖泊水位暴涨，多条河流、监测站水位超警、超保或超历史。为减轻长江中下游防洪压力，三峡水库自7月1日14时起连续减少出库流量，在上游来水达2.6万立方米每秒的情况下，将出库流量由2.54万立方米每秒逐步减至7780立方米每秒。截至4日6时，三峡大坝坝上水位由145.21米上涨6.36米至151.57米。此外，长江上游溪洛渡、向家等水库联合发力，拦截洪水超过32亿立方米。

三峡水库及长江上游水库群的拦蓄作用下，下游宜昌站水位由1日14时的47.07米下降至4日8时40.42米，水位下降6.65米，防洪效果显著。记者在宜昌市滨江公园看到，原本已经淹没的大堤步道逐渐显现。

据长江三峡集团公司介绍，由于出库流量骤减，不足以支撑全部机组发电用水量，三峡电站出力由1812万千瓦减少至600万千瓦，开机台数由28台减至9台，停机19台。葛洲坝电站出力由290万千瓦减少至150万千瓦，开机台数由21台减少至14台，停机7台，三峡—葛洲坝梯级电站共计停机26台。

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