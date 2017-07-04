小学生吐槽王者荣耀限时：上网随便找个身份证就能认证

（联合早报网讯）今日，腾讯将以“王者荣耀”为试点，率先推出严格的防沉迷措施。12岁以下每天限玩一小时, 晚上9时以后禁止登录。同时，平台将增加硬件设备绑定功能，避免未成年人通过多账号登录绕开家长监护。

据《广州日报》报道，2016年，中国游戏营业收入达到246亿美元，并且首次超越美国成为全球最大的游戏市场，腾讯凭借“王者荣耀”成为全球移动MOBA领域的领军者，吸金的同时也迎来让青少年成瘾的非议，被诟病戏称为“农药”。

腾讯至今未披露“王者荣耀”的营收情况。强化监管是否会引发“王者荣耀”收入大幅下降？易观国际分析师薛永锋认为，虽然外界有很多种数据，但是从腾讯官方的数据来看，“王者荣耀”的“小学生”玩家比例并不高，但是它已经成为一款拥有几亿用户的产品，因此它的公众影响力很大，出现很多负面新闻，在监管层面腾讯也面临很大的压力，此次出台防沉迷措施，腾讯肯定会一直实行下去，把这一部分群体屏蔽掉并不会对腾讯本身的收入产生太大的影响，对于腾讯来说，消除负面影响才是最重要的。

腾讯游戏负责人透露，根据4月统计的新增用户来看，12岁以下玩家比例只有5%。

今天开始，“王者荣耀”将基于游戏累计时长或单次时长对玩家进行相应提醒、下线等操作，实现防止沉迷游戏的目的。其中，12周岁以下（含12周岁）未成年人每天限玩1小时，并计划上线晚上9时以后禁止登录功能；12周岁以上未成年人每天限玩2小时。超出时间的玩家将被游戏强制下线。除此之外，“王者荣耀”将陆续增加“未成年人消费限额”功能，与现有的成长守护平台双管齐下，限制未成年人的非理性消费。

5月，腾讯已在旗下移动游戏中陆续推行实名认证。没有完成腾讯平台实名注册流程的账号，将无法进入“王者荣耀”。对于这种情况，有小学生发帖吐槽了实名制的鸡肋，“机智的我随便上网找了个身份证，居然通过认证了，谁也别想阻止我开嘿去了！”对此，“王者荣耀”开发团队昨日表示，未来实名认证系统将实行进一步强化措施。

另外，青少年也可以注册一个家长不知道的账号（小号），绕过家长的“视线”。对此，腾讯有关负责人表示，成长守护平台将再次迎来升级，升级后将大幅降低操作门槛，家长只需要简单步骤就可以完成绑定，并掌握孩子游戏登录和充值状态，避免未成年人通过多账号登录绕开家长监护，从而实现家长对指定的小孩设备实施一键禁玩的操作。

广东省心理咨询与治疗专业委员会常委黎晓霞表示，“青少年沉迷游戏，与人际关系有关，比如孩子没有被看见、被理解、被陪伴。第二个原因是成就感，如果孩子成绩不好或被否定时，游戏是不会否定他的，可以带给他成就感；第三是在游戏里有主动的控制感，而在生活中孩子基本上是被动的。”对于青少年沉迷网游，心理学界不主张用“减法”，而是用“替代疗法”。“限制玩一小时用处不大，如果只是每一次限时一小时，孩子还没有玩嗨，即便被强行下线，心还留在那里。”

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