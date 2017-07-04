南昌三万把共享雨伞难觅踪迹 负责人：这是想要的

（联合早报网讯）据江南都市报报道，6月15日，南昌市八一大道、北京西路等繁华地段的公交站台和地铁站点出现了一批共享雨伞，总计3万把。只要下载一个APP，注册后缴纳19元的押金，并支付相关费用，就能借走一把伞，使用收费是半小时0.5元。

7月3日，记者来到南昌多个共享雨伞投放点查看，发现整个南昌城共享雨伞已“一伞难觅”，完全没了踪影。在旁边开店的店主告诉记者：“投放了没几天就全部都不见了，全被拿回家了。”

3万把共享雨伞半个月内全城一伞难觅，共享雨伞似乎成了市民素质的照妖镜。记者随后致电了共享雨伞负责人赵书平，面对如此境况，赵书平却说“这就是我们想要的，藏伞于民是初衷”。

记者大跌眼镜，赵书平解释道“我们现在已经在上海、广州、深圳、南昌等11个城市投放了共享雨伞，每个城市几乎都出现了“一伞难觅”的现象，但这是正常的。我们的初衷就是藏伞于民，主张市民把伞带回家。”

那把伞带回家，共享雨伞如何盈利呢？据悉，共享雨伞每把造价大概在90元，并每把只配备一个密码，只要记住密码就可以无偿使用多次。面对记者的疑惑，赵书平表示：“市民总有忘记密码的时候，或者对雨伞新奇感消失再放回的可能。现在在投放的11个城市中投放最早的广州、深圳、福州已开始盈利。”

赵书平还表示，未来将会扩大共享雨伞的投入，并会在7月中旬在南昌再次投放5000把。

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