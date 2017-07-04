中国网络文学市场规模达90亿元人民币

（联合早报网讯）中共北京市委宣传部表示，截至2016年底，中国网络文学用户规模达到3.33亿，中国网络文学市场规模已达人民币90亿元，产业规模自2012年起年成长均超过20%。

据新华社报道，截至2016年底，中国网络文学用户规模达到3.33亿，占网民总量43.3%；其中，手机网络文学用户规模3.04亿，占手机网民42.8%。

北京市新闻出版广电局局长杨烁说，网络文学生态发展呈现出总量大、效益佳等特点，中国网络文学产业已步入市场快速扩张期，已成为中国的全球文化战略上不可或缺的一部分。

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