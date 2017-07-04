23省份2016年平均工资出炉：北京平均工资最高

（联合早报网讯）中国国家统计局日前公布了2016年全国城镇就业人员平均工资数据后，各省份2016年城镇就业人员年平均工资也陆续出炉。

据《中国经济周刊》报道，记者不完全统计，截至6月28日，全国有北京、浙江、广东、江苏等23省份陆续公布了2016年地区平均工资情况。北京在已公布省份中平均工资最高，其中非私营单位年均工资达到了历史最高，为119928元，比2015年的111390元增加了8538元，增长7.7%。

但在这23个省份中，包括北京在内，全国仅有4个省份的城镇非私营单位就业人员的平均工资赶超了全国水平。河南垫底，城镇非私营单位平均工资为49505元，不足北京的一半。同时，也仅有5个省份的城镇私营单位人员平均工资超过了全国水平，吉林垫底，平均工资仅为30184元，不仅不到北京的一半，与全国平均数42833元还相差了12649元。

国家统计局最近公布的2016年全国平均工资数据显示： 2016年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为67569元，城镇私营单位就业人员年平均工资为42833元。

从城镇非私营单位就业人员平均工资来看，23省份中仅有北京、浙江、广东和江苏等4省份超过了全国平均水平。从城镇私营单位就业人员平均工资来看，23省份中也仅有北京、浙江、广东、重庆和江苏这5个省份超过了全国平均水平。

上述统计显示，无论是城镇非私营单位还是城镇私营单位，多数省份的平均工资未能超过全国平均水平。

此外，记者统计发现，2016年城镇就业人员年平均工资超过6万元的省份有北京、浙江、广东、江苏、青海、贵州、宁夏、重庆、四川、福建、海南、内蒙古、云南等13个，占比59%，超过了一半。换算为月工资，这 13个省份城镇非私营单位就业人员的月平均工资达到了5000元。

而城镇私营单位就业人员年平均工资，仅有北京、浙江、广东、重庆、江苏、海南等6省市超过了4万元，占比23%。换算为月工资，这6个省市城镇私营单位就业人员的月平均工资超过3333元。

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