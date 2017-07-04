学者：朝鲜若证实发射洲际弹道导弹等于越过北京“红线”

（联合早报网讯）针对朝鲜宣布成功试射洲际弹道导弹，中国外交部发言人表示，正在收集情况并跟踪形势发展，中方呼吁各方保持冷静克制，尽快缓解朝鲜半岛紧张局势。

中国常驻联合国代表刘结一则于当地时间昨天在联合国安全理事会上警告，朝鲜半岛局势紧张程度若持续升级，最终可能导致“灾难性后果”。

受访中国学者说，如果证实朝鲜成功发射了洲际弹道导弹（ICBM），这等于越过了北京的“红线”，中国或以切断对朝供油作为最新制裁手段。

中国外交部发言人耿爽今天在例行记者会上针对朝鲜试射导弹的消息表示，中方正跟踪形势发展，他敦促朝方不要再采取违反安理会决议的行动。

耿爽强调，北京在解决半岛问题上的贡献“有目共睹”，中方一直在努力，而有关各方也应相向而行，共同将半岛核问题早日拉回到对话协商和平解决的轨道上。

中国常驻联合国代表刘结一也在安理会上指出，中国为解决半岛问题提出了“双轨并行”和“双暂停”方案。

双轨并行指的是，实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道同时并进。而作为双轨并行的初始阶段，中方也提出了双暂停倡议，即朝鲜暂停核导开发活动，美韩则暂停大规模军演。刘结一认为，中国的方案能促使半岛局势降温。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘接受《联合早报》访问时分析，朝鲜试射ICBM和进行第六次核试验都是中国的“红线”，如果证实了平壤此次试射的就是ICBM，中国相信只能以中断对朝供油作为惩罚。中国已于今年2月宣布，暂停进口朝鲜原产煤炭。

时殷弘也说：“美国对北京的施压预料还会加码，中国国家主席习近平和特朗普在本周G20峰会上举行会谈，特朗普肯定会继续威胁中国对朝进行彻底制裁，中国面临的困境将会更加困难。”

吉林大学行政学院国际政治系教授、朝鲜韩国研究中心研究院郭锐则提醒，无论是制裁还是武力解决，解决朝核问题的关键还是要确保半岛的和平与稳定。

他提出质疑：“一旦通过武力方式清除朝鲜核导设施，周边国家是否做好了心理准备，接受朝鲜弃核后所可能带来的政权动荡和东北亚地区的不稳定？”

复旦大学国际问题研究院韩国朝鲜研究中心常务副主任蔡建则说：“朝核问题很大程度上是美国的半岛和亚太政策造成的，所以美国还需主动调整政策，中国只能在其中扮演劝和促谈的角色。”

另一方面，习近平昨天在莫斯科会见俄罗斯总统普京，两人认为，中俄要保持战略协作、劝和促谈，妥善应对朝鲜半岛形势，推动各方通过对话谈判妥善解决朝鲜半岛核问题。

习近平接受俄罗斯媒体采访时也强调，美国在韩部署萨德反导系统严重损害中俄等域内国家的战略安全利益，中俄坚决反对萨德入韩，“双方将共同或各自采取必要措施，维护两国安全利益和地区战略平衡”。（《联合早报》北京特派员林子恒报道）

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