因网上负面新闻 台“茶叶蛋教授”大陆讲座被取消

（联合早报网讯）曾在台湾电视节目上提到“大陆人吃不起茶叶蛋”的台湾教授高志斌，日前被爆料将到大陆发表演讲。最新消息指，因网上负面新闻，高志斌的此次讲座已被取消。

高志斌数年前曾在台湾电视节目上提到“大陆人吃不起茶叶蛋”，引起大陆网友强烈不满。此事成为大陆民众嘲讽台湾人不了解大陆的经典案例。而高志斌日前被爆料本月6日将到大陆发表演讲。

据澎湃新闻报道，7月4日从原计划举办演讲的永达理保险经纪有限公司苏州分公司工作人员处了解到，因网上负面新闻，公司决定取消高志斌此次讲座。

此前，台湾歌手黄安7月3日在个人微博上爆料，高志斌7月6日将在苏州市工业园区演讲。黄安附上的一份海报照片显示，高志斌的演讲地点为苏州市工业园区的永达理保险经纪有限公司苏州分公司内，主题为“新时代 新思维 新挑战”，而演讲内容简介比较模糊，包括“成功不会一步登天”、“调整好思想准备并付诸行动，对结果负责，则成就必在眼前”等。

永达理保险经纪有限公司苏州分公司的多名工作人员不愿就此事详谈。工商资料显示，永达理保险经纪有限公司是一家台港澳与境内合资公司，注册资本8000万元。

高志斌此前因争议言论在大陆出名。在台湾2011年的一档综艺节目中，高志斌称，普通大陆老百姓连“茶叶蛋”都吃不起，还说“台湾人在深圳火车站吃泡面引起围观”。

视频截图之后，就这一场风波，高志斌在接受新华社记者采访时回应说，其实他并没有主观恶意，只是想提醒现场的餐饮经营者要注意思考地区差异以及营销策略，因为不是每个地方的人都吃茶叶蛋，那些穷的地方不可能人们每天都买你的茶叶蛋。

高志斌还称，因为当时的节目时间短，参与嘉宾多，自己没有足够时间讲明白，表达不是很充分。他还说，虽然有十多年没有去过大陆了，但是通过网络和经常去大陆的朋友，对大陆这些年的进步还是很了解的，自己确实没有任何想贬低、歧视大陆经济和百姓生活的主观恶意，他还表示让大陆网民不开心，很不好意思。

免费试阅14天