中俄发联合声明：建议朝鲜与美韩“双暂停” 同步开启谈判

（联合早报网讯）中俄两国4日针对朝鲜半岛问题签署联合声明，建议朝鲜作出自愿政治决断，宣布暂停核爆试验和弹道导弹试射，美韩则相应暂停举行大规模联合军演。

据中国外交部网站消息，中国外交部长王毅与俄罗斯外交部长拉夫罗夫4日在莫斯科签署关于朝鲜半岛问题的联合声明。声明指出，双方对朝鲜7月4日宣称发射弹道导弹表示严重关切，认为此举严重违反安理会有关决议，双方对此均不能接受，强烈敦促朝鲜严格遵守安理会决议有关要求。

声明还说，双方对朝鲜半岛及其周边局势发展表示严重关切。双方反对任何导致紧张和加剧矛盾的言行，呼吁有关国家保持克制，避免挑衅行动和好战言论，体现无条件对话意愿，共同为缓和紧张局势作出积极努力。

中俄建议，朝鲜作出自愿政治决断，宣布暂停核爆试验和弹道导弹试射，美韩相应暂停举行大规模联合军演。对立各方同步开启谈判，确定相互关系总体原则，包括不使用武力，不侵略，和平共处，愿致力于实现半岛无核化目标，一揽子解决包括核问题在内的所有问题。在谈判进程中，有关各方以均可接受的方式推动建立朝鲜半岛和东北亚和平安全机制，最终实现有关国家关系的正常化。

中俄双方呼吁各方遵守“9.19共同声明”中阐述的承诺，尽早重启全面解决半岛问题的对话进程。军事手段不应成为解决朝鲜半岛问题的选项。

声明还指出，中俄双方重申高度重视维护国际和地区平衡与稳定，强调有关国家间的同盟关系不应损害第三方利益。反对域外势力以应对朝鲜核导计划为借口，在东北亚地区加强军事部署和存在。双方重申，在东北亚地区部署“萨德”系统严重损害包括中俄在内的域内国家战略安全利益，无助于实现朝鲜半岛无核化目标和地区和平稳定。双方反对部署上述系统，敦促有关国家立即停止并取消相关部署，商定将采取必要措施，切实维护两国安全利益和地区战略平衡。

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