唐德明：反对包藏政治企图、去中国化的历史课纲

（联合早报网讯）台湾国教院公布12年国教社会领域课纲草案，其中高中历史的中国史，摆脱传统朝代史铺陈方式，改以东亚脉络叙述。国民党文传会副主委唐德明4日批评，这种包藏政治企图的课纲，不是健康的课纲，呼吁关心青年学生受教权的家长们，一起来反对这种去中国化的历史课纲。

台湾联合报报道，唐德明表示，把中国历史放在东亚脉络来讲，也就是只讲中国与东亚有交会的事件。而单独就事件讲述，就可以淡化模糊中国历史的主体性，让学生从此不知唐朝为什么强盛？又是如何成为当时世界上文化交融最繁华的强大国家？以及满清末年的腐化，遭致世界列强侵略的血泪历史，然后革命先烈如何抛头颅、洒热血，推翻满清建立中华民国，成为亚洲第一个民主共和国。

他表示，年轻人不知道自己国家的伟大以及建国时的辛酸，当然就很难建立认同与历史联结，这样就可以让民进党的台独史观可以轻易渗透年轻学子，遂行民进党的政治目的。

唐德明质疑，民进党一直都把去中国化，切断与中国文化的连结作为目标，企图以此来制造所谓的“天然独”，但中国文化早已深入台湾民间，包括妈祖关公、过年祭祖都是中国文化的体现，不是乱搞课纲就可以切断。

唐德明批评，但如果把中国历史放在东亚脉络来讲，那就真的是数典忘祖了。况且这种异想天开的史观，从来没有尝试过的历史架构，未来的教科书是要怎么编？老师又要怎么教？这种把政党意识形态强加在高中课纲的作为，就是一党之私、威权再现的恶劣征兆。

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