大陆降入学门槛 台湾陆委会吁台生评估风险

（联合早报网讯）中国大陆昨天宣布降低台生以学测成绩申请大陆普通大学的门槛。台湾陆委会表示，台湾学风较大陆自由，学生赴陆前应评估两岸政治、社会与生活环境差异产生的风险。

台湾中央社报道，大学指定科目考试3日落幕，中国大陆教育部4日便宣布放宽台湾高中毕业生凭学测成绩申请大陆大学标准。学测成绩达到均标以上的高中毕业生可直接向大陆普通大学申请就读。

台湾陆委会4日晚间表示，台湾高等教育师资质量佳，学风自由，相较于中国大陆高等教育，具有相当优势。台湾年轻人在自由、民主的环境中成长，有自己的自主判断能力，也有独立思考的能力。

陆委会指出，中国大陆提供台湾民众赴陆就学优惠措施，是其整体对台政策之一环。两岸在政治、制度、法令规定、社会发展与生活环境等面向存有差异。学生评估是否赴陆求学时，应将上述因素及可能产生的风险纳入考量。

根据公开资料，过去中国大陆仅开放台商子弟学校高中毕业生，学测成绩达均标者申请大陆普通大学；一般台湾高中毕业生则须达前标、顶标。

大陆国台办主任张志军6月出席活动时曾表示，大陆现在非常重视对台青年工作，将会推出更多与台湾青年有关的惠台措施。

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