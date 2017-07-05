习近平会见默克尔：欢迎德企积极参与一带一路建设

（联合早报网讯）当地时间4日晚，刚刚抵达柏林的中国国家主席习近平在利伯曼故居同德国总理默克尔举行会见。

中新社报道称，习近平和夫人彭丽媛抵达位于柏林市中心勃兰登堡门附近的利伯曼故居时，受到默克尔和丈夫绍尔热情迎接。在默克尔夫妇陪同下，习近平和彭丽媛简短参观利伯曼故居。

习近平和默克尔交流时指出，自去年他们在杭州会晤以来，中德关系又取得不少令人高兴的积极进展。期待通过这次访问，继续推进中德全方位战略伙伴关系。中方欢迎德国企业积极参与“一带一路”建设。“一带一路”倡议以共赢为目标，核心理念是共商、共建、共享。这个倡议源自中国，惠及并属于沿线各国和世界。

习近平强调，中国和欧洲是世界上两支重要力量，是全面战略伙伴。国际形势越复杂，中欧关系稳定发展越具有重要意义。中方支持欧盟团结、稳定、繁荣、开放，中欧要积极打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。希望德方能够发挥中德关系在中欧关系中的“领头羊”和“稳定器”作用，推动中欧关系保持高水平发展。

习近平指出，当前，经济全球化进程正站在一个历史的十字路口上。中德都是贸易大国，也是经济全球化的受益者、支持者、维护者，中德要推进经济全球化进程更具活力、更加包容、更可持续，更好惠及每个国家。

默克尔欢迎习近平对德国进行国事访问，并表示，她对去年和习近平主席在杭州的会晤记忆犹新。中国经济发展取得巨大成就。当前，德中关系发展得很好，各领域务实合作富有成果。德方愿同中方一道，推动欧中关系发展。德方重视中国在国际事务中发挥的举足轻重的作用，赞赏中方支持多边主义，感谢中方支持德方办好二十国集团领导人汉堡峰会。

免费试阅14天