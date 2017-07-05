台媒：柯文哲“两岸一家亲” 冲击与绿营合作

（联合早报网讯）台北市长柯文哲日前在双城论坛的两岸言论引发争议，被绿营支持者强烈批判，多名民进党台北市议员表示，柯文哲一再伤害民进党的心，早已引起基层反弹；本土社团也建议，明年台北市长选举民进党一定要推出自己的人选。

台湾《自由时报》报道，台北市议会民进党团总召许淑华撂下重话说，柯文哲并非总统，不需要对两岸或两个国家关系去定调，这不是一个台北市长该讲的话，柯所讲的话看在民众眼里只是“投中国所好、投怀送抱”。

许淑华还说，民进党跟柯文哲是合作关系，但这段时间柯一再伤害民进党的心，也引起基层反弹，若柯文哲要打破合作关系，党中央也会有准备，有可能推出自己的人选，她希望柯能好好调整，否则不合作的机会加大。她提醒柯文哲，“政治算盘要好好打，不要伤到自己”。

民进党议员陈慈慧表示，中国大陆处处打压台湾，这有符合柯所讲“两岸一家亲”吗？柯的言论根本是拉拢浅蓝甚至深蓝支持者，却伤害到与民进党合作的默契，让绿营支持者不舒服，像是“吃民进党的豆腐”。

随行出访的台北市议员梁文杰接受广播专访时说，柯文哲不是民进党员，不会听民进党的，也不会听国民党的，想走自己的路；他认为，柯不承认一个中国，也不会承认九二共识，所谓的“理解、尊重中国大陆对九二共识的坚持”，这个前提下是没越过民进党立场；台湾社社长张叶森建议，民进党应该快点推一个人出来与柯文哲竞争。

民进党2018年选举对策委员会成员、台北市党部主委黄承国昨天受访直言，柯文哲伤透支持者的心，未来选对会程序在进行时，对柯势必会有很大反弹。

黄承国说，柯文哲第二任是否要与民进党合作，现在讲还太早，但是“背离曾支持你的人，并不恰当”。他说，现在是两岸最敏感的时候，台湾在国际上被中国大陆打压，台湾人应该上下一心，结果柯文哲却去大陆讲“两岸一家亲”，讲一些谄媚的话，伤透支持者的心。

蓝营议员则另有看法。无党籍议员李庆元称赞柯文哲的两岸牌打得好，有助他连任；国民党议员陈孋辉说，柯文哲讲出这些话已是深思熟虑，若不讲这些柯就不要去，柯看准民进党不敢提名人选，也让蓝营支持者感到安心，对柯连任的选情只有加分。

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