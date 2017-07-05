山东严惩景区刻字立碑：情节严重最高罚20万

（联合早报网讯）《山东省风景名胜区条例》（以下简称“《条例》”）将于今年8月1日起施行，《条例》规定，圈占摄影位置向游客收费的最高罚一万元（人民币，下同）。在风景名胜区刻字立碑情节严重的最高罚二十万元。

据澎湃新闻报道，《条例》规范中提到，圈占摄影、摄像位置，向摄影、摄像游客收取费用的，责令改正，没收违法所得，并处一千元以上一万元以下罚款。

如果有人在禁火期、禁火区内吸烟、点火、烧香、燃放烟花爆竹或孔明灯等，将处三百元以上三千元以下罚款；构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

未经风景名胜区管理机构审核，在风景名胜区内捶拓碑碣石刻、挖掘树桩（根）、采集药材和动植物标本，以及引入外来物种的，责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，没收违法所得，并处一千元以上一万元以下罚款；情节严重的，并处一万元以上五万元以下罚款。

未经风景名胜区管理机构审核，在风景名胜区内进行影视拍摄、演艺活动或者刻字立碑、设立雕塑的，责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，并处十万元以上二十万元以下罚款。

针对近年来“驴友”户外探险事故频发的现象，《条例》明确划定风景名胜区的开发区域、时间和非开放区域，规定游客不能擅自进入非开放区域。

《条例》还要求建立安全事故、突发事件、气象灾害的预防机制，在情况紧急时，可以临时关闭景区。对超过最大承载量接纳游客的风景名胜区，管理机构要依法处理。

除了对破坏景点的游客加强了惩罚力度，对风景名胜区主管部门也实行问责制。《条例》中规定县级以上人民政府应当加强对风景名胜区工作的领导，协调解决风景名胜区设立、规划、保护、利用和管理工作中的重大问题，并将风景名胜区工作所需经费纳入本级财政预算。

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