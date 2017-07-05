大妈饭后两小时广场舞 回肠扭转270°须切除

（联合早报网讯）江苏省常州市一名64岁大妈日前在饭后跳了两小时广场舞，腹痛难忍，到医院检查发现回肠扭转270度，急诊手术切除了将近25厘米的肠道。医师提醒，饱餐后不要急着跳舞，最好休息半小时至1小时。

据《扬子晚报》报道，6月29日傍晚，家住常州市的李大妈吃完晚饭，就外出跳了两小时广场舞。没想到在跳舞过程中突然腹痛，回家后出现呕吐、大便带有血丝，家人急忙将她送到医院。

常州四院急诊外科医师检查，初步诊断李大妈发生了肠扭转。急诊CT检查显示李大妈腹盆腔有积液，部分小肠扩张、水肿，回盲部肠管扭转的可能。

医生向家属解释病情，取得同意后急诊给李大妈进行了剖腹探查术。主刀医生、常州四院胃肠外科医师席艳峰说，“在术中发现李大妈腹腔内有300ml血性液体，她以前有过阑尾炎病史，手术切除缝合处与末端回肠发生粘连形成一条束带，约有20厘米的回肠嵌入其中，并扭转了270度，嵌入的回肠已经缺血性坏死呈暗紫色，如果手术再晚一点，一旦肠管穿孔肠内容物渗透入腹腔，那后果就不堪想象了。”

医师席艳峰表示，广场舞爱好者饭后不要急着跳舞，最好休息半小时至1小时，舞种也应以轻缓柔和为主。

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