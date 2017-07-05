日本数港口发现红火蚁 下令对来自中国货柜除虫

（联合早报网讯）日本环境省在大阪南港发现近60只红火蚁尸体，这已是日本第四个城市发现红火蚁踪迹，并首度发现蚁后尸骸，当局担心红火蚁可能已结巢繁殖，正进行调查，日本国土交通省下令留意中国货柜及为其进行定期除虫工作。

香港明报网报道，日本环境省公布，7月3日在一个经由香港入口至大阪的货柜发现红火蚁，翌日作紧急调查并且灭蚁，收集超过50只红火蚁，其后确认样本中有蚁后，当局估计发现红火蚁位置有超过100只红火蚁。

京都大学昆虫学助理教授Shigeto Dobata称：“及时阻止红火蚁蔓延的工作是非常重要，一旦红火蚁结巢繁殖将会难以消灭。”

日本环境省怀疑红火蚁已在日本大规模繁殖。国土交通省要求全日本63个定期接收中国货柜的港口除虫，另外870个港口，若有来自中国的货柜，也要采取应对红火蚁的措施。

日本方面5月底时首次在中国广东入境神户港的货柜中发现红火蚁，其后在神户港及名古屋港相继发现红火蚁。由于早前发现的都是工蚁，因此此次发现蚁后的消息引起忧虑，当局担心红火蚁已入侵日本并在本土繁殖蔓延。

红火蚁呈啡红色，身长约2.5至6毫米，蚁后体积较长，腹部较大，一天能产2000-3000颗卵，现时未有发现有蚁卵。

据香港食环署网站资料，红火蚁对人体健康、农作物和经济都会造成影响，包括被红火蚁叮咬后会因毒液而感痕痒和灼痛，过敏者甚至会死亡，它又特别喜欢吃种子，向日葵、毛茄、青瓜、大豆和粟米都是其侵害对象，而成群的红火蚁更可侵扰电力设备如冷气机、交通灯箱、电力和公用设施组件等。

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