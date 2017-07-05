最高法披露信用卡诈骗案：近半被告人初中文化程度

（联合早报网讯）中国最高人民法院5日对外披露的一份大数据报告显示，信用卡诈骗罪案件多发生在东南沿海地区及东北地区，近半被告人为初中文化程度，诈骗方式主要为“恶意透支信用卡”。

据中新网报道，5日上午，最高法对外公布了一份关于信用卡诈骗罪的司法大数据专题报告。该报告援引数据来源为“最高人民法院大数据管理和服务平台”，数据统计时间是2015年1月1日至2016年12月31日，数据范围是刑事一审审结案件。

报告显示，2015年1月1日至2016年12月31日，全国信用卡诈骗罪案件量缓慢上升。其中，2016年较之2015年同比上升3.8%。

上述报告对各省份案件量分布进行了统计，结果显示，2015年1月1日至2016年12月31日，信用卡诈骗罪案件多发生在东南沿海地区及东北地区。

就被告人性别而言，报告显示，男性被告人数为女性被告人数的4.6倍。具体而言，男性占比82%，女性18%。

报告显示，被告人年龄主要分布在25岁至39岁之间，人数占比为47.3%。被告人学历主要集中在本科及以下，占比为97.9%。其中，初中文化程度占比为48.5%。53.3%的被告人为无业人员，20.3%的被告人为农民。

根据上述报告，全国信用卡诈骗罪案件中，诈骗方式主要有：恶意透支信用卡进行诈骗(81.1%)，冒用他人信用卡进行诈骗(16.8%)，使用伪造的信用卡进行诈骗(1.2%)，使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗(0.8%)，使用作废的信用卡进行诈骗(0.1%)。

报告披露，2015年1月1日至2016年12月31日审结的信用卡诈骗罪案件中，受害银行排名前三的分别为中国工商银行(占比14.7%)、中国农业银行(占比14.6%)、中国银行(占比11.6%)。

最高法这份报告还对犯罪金额进行了分析，并指出，2015年1月1日至2016年12月31日审结的信用卡诈骗罪案件中，犯罪金额多集中在一万元以上不满五万元之间，占比为47.7%。

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