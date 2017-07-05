中国最大页岩气田探明超6000亿方 储量仅次于北美

（联合早报网讯）记者4日从中国石油化工集团公司(以下简称“中国石化”)获悉，经国土资源部油气储量评审办公室专家组评定，中国石化涪陵气田累计探明含气面积575.92平方千米，累计探明地质储量达到6008.14亿方。预计年底将建成年产能100亿方。

据中新社报道，重庆涪陵气田是中国最大页岩气田。近日，国土资源部油气储量评审办公室组织专家评审会，对中国石化涪陵页岩气田新增探明储量进行评审。经评审认定，涪陵页岩气田江东区块焦页9井区和平桥区块焦页8井区新增页岩气探明储量含气面积192.38平方千米，新增页岩气探明地质储量2202.16亿方，为第二期50亿方产能建设奠定了资源基础。

据了解，2014年、2015年，国土资源部分别评审认定，涪陵页岩气田累计探明储量3806亿方，含气面积383.54平方千米，成为全球除北美之外最大的页岩气田。

此次通过评审的焦页9井区和平桥区块焦页8井区分别位于一期产建区的西北部和西南部，是涪陵页岩气田二期50亿方产能建设的主力区块，与一期产建区气藏同属五峰组-龙马溪组一段自生自储型连续性页岩气藏。气层为不含硫化氢的优质干气，具有面积大、分布稳定、压力高、产量高的特点。16口测试井平均单井日产量24.30万方，最高日产量达45.79万方。

国土资源部油气储量评审办公室专家组认为，在油价持续低迷的形势下，中国石化实现了涪陵大型海相页岩气田的高效绿色勘探开发，对中国页岩气勘探开发具有很强的示范引领作用，显著提升了国内页岩气产业发展的信心，展示了页岩气勘探开发的良好前景。

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