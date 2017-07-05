环保部：支持白洋淀治理 加快建设雄安环保专家组

（联合早报网讯）据中国环保部通报，环保部党组书记、部长李干杰近日在北京主持召开环保部党组会议，听取环保统一战线和雄安新区生态环境保护工作情况汇报。

据澎湃新闻报道，李干杰指出，设立雄安新区，将其作为又一个具有全国意义的新区，是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大历史性战略决策，是千年大计、国家大事，对于深入推进京津冀协同发展战略，积极稳妥有序疏解北京非首都功能，加快河北经济社会发展，意义重大，影响深远。环保部门务必要提高政治站位，进一步增强“四个意识”，切实把雄安新区生态环境保护作为一项重大政治任务，统筹协调、有序推进，求真务实、有的放矢，加大力度、加快速度，高效率、高质量做好做实各项工作。

李干杰要求，必须积极主动协同河北省及有关方面扎实开展雄安新区生态环境保护工作，加快补齐生态环境短板。要把握好新区战略定位，立足长远，加快提出雄安新区生态环境保护中长期发展的总体思路和目标任务，在此基础上，围绕现阶段的主要矛盾和矛盾的主要方面，以亟待解决的突出问题为导向，进一步细化实化工作方案。要提前介入，全力支持做好白洋淀治理与修复规划、生态环境保护规划和总体规划环评三项重要工作，强化环境监测、执法监管以及大气、水、固体废物等污染治理的科技支撑，改善新区生态环境质量。要加快建立雄安新区生态环境保护专家顾问组，定期开展调研，指导相关工作并提出具体政策建议。

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