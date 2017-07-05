交通银行预计2017年中国GDP增6.7%左右

（联合早报网讯）中国交通银行金融研究中心5日在北京发布《2017年下半年中国宏观经济金融展望》报告，预计今年全年中国GDP增长6.7%左右，在“双重去杠杆”背景下系统性金融风险总体可控。

据中新社报道，这份报告指出，随着国际贸易回暖，当前全球市场信心增强，制造业生产也有所加快。中国经济外溢效应明显，也成为全球贸易和经济增长的重要引擎。不过在诸多不确定性影响下，世界经济复苏仍然步履蹒跚，预计2017年全球经济增长3.1%。

展望中国经济金融发展，交通银行首席经济学家连平认为，尽管投资及消费等经济增长动能减弱、PPI高位回落、金融去杠杆等因素对经济增速造成一定影响，但在政策维持稳定、出口对经济增长转为正拉动、物价整体温和、部分行业市场出清及资金重新“脱虚入实”等因素支撑下，中国经济下半年仍将维持平稳增长。

2017年以来，中国官方对金融体系加强了风险管控，逐层推进去杠杆。为此，监管部门出台了多项政策措施，防控资产泡沫，确保不发生系统性风险。

报告指出，在中国金融和企业双重去杠杆的背景下，由于监管措施较为得力，风险势头得到基本遏制，风险总体可控。但在去杠杆过程中，仍有部分领域风险处于加快释放阶段，需要重点关注。例如目前房地产库存总量仍在高位，且房地产部门杠杆率水平提升较快，行业泡沫风险和价格波动引起的信用风险仍需警惕。

谈及资本流动和汇率形势，报告认为，今年下半年，随着人民币汇率定力增长以及监管部门针对外汇和资本流动宏微观审慎监管加强，资本流动将保持弱平衡。受美联储加息及缩表预期等影响，下半年人民币对美元汇率贬值压力可能大于上半年，但贬值幅度有限，汇率预期将基本平稳。

交通银行金融研究中心建议，官方应充分发挥逆周期调节因子作用，适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的“羊群效应”，合理引导和管理市场预期，保持人民币汇率基本稳定。

免费试阅14天