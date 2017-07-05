新媒体已成为上海动漫产业传播主渠道

（联合早报网讯）上海市文化广播影视管理局5日在沪发布《2016上海动漫产业年度报告》。截至2016年底，上海已有经认定动漫企业21家，重点动漫企业5家，重点动漫产品7个；其中，新媒体动漫快速发展，以传统互联网、移动互联网为代表的新媒体已成为动漫传播的主要渠道。

据中新网报道，2016年，上海全年共出品动画电影7部，上映2部，票房合计3002.6万元(人民币，下同)；全年出品动画片17部，合计10184分钟；由文化部主办、上海市政府和上海市文广影视局承办的第12届中国国际动漫游戏博览会5天共吸引观众20.4万人次，现场总交易金额1.32亿元。三维影像、人工智能、虚拟现实等新技术极大地推动了上海动漫产业的发展。

报告指出，2016年，上海动漫产业发展呈现新媒体动漫快速发展、动漫产业“走出去”日益增多等特点。如2016年9月“触网”的穿越都市魔幻题材动画《全职法师》，首周播放量逾1000万次，成为2016年度中国国内最受关注的新媒体动漫作品之一；上海本地多家动漫企业参加了香港国际授权展、美国拉斯维加斯国际授权展、日本国际授权展、法国里昂漫画节、德岛动漫节等国际著名节展，3D电影《糖果世界大冒险》等动漫作品则已走出中国、远销海外。

根据报告，2016年，上海动漫产业已建立完善面向海内外市场，服务动画、电影、漫画、衍生品等多种内容，包含电视、平面、传统互联网、移动互联网等多种媒体类型的立体式传播网络传播体系。其中，以传统互联网、移动互联网为代表的新媒体，已成为动漫传播的主要渠道。

未来3年，上海动漫产业将在动画电影领域继续领跑中国原创动画电影，加强跨界题材储备，推出高投入、高制作、高运营的高概念电影作品；上海新媒体动漫产业则将呈现“移动化、聚合化、教育化”发展态势，建立以家庭教育和娱乐为主要功能的新媒体动漫产品集群。

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