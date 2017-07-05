中国足协公布对保定赛区、保定容大队等的处罚决定

（联合早报网讯）今日，中国足球协会在其官方网站公布对保定赛区(保定英利易通足球俱乐部容大队主场)、保定英利易通足球俱乐部容大队、保定英利易通足球俱乐部原负责人孟永立、保定英利易通足球俱乐部容大队官员邦弗雷雷违规违纪的处罚决定。

据中新网报道，中国足球协会指出，7月1日，中国足球协会甲级联赛第124场，保定英利易通足球俱乐部容大队与武汉卓尔职业足球俱乐部队的比赛在保定市河北大学体育场举行。在比赛进行到90分钟时，保定英利易通足球俱乐部容大队官员邦弗雷雷以不适当言行严重干扰到裁判员执法，造成不良影响。赛后多名人员围堵休息室，职责、谩骂裁判员，随后又发生多人殴打裁判组的恶性事件，且其时负责人孟永立还在公开场合发表不负责任评论，给中国足球职业联赛形象造成十分恶劣的影响。

中国足球协会表示，对保定赛区予以进行无观众比赛一场，罚款人民币5万元的处罚；对保定英利易通足球俱乐部予以通报批评，罚款人民币10万元的处罚；对保定英利易通足球俱乐部原负责人孟永立予以禁止其进入中国足球协会举办的比赛所在体育场馆24个月，罚款人民币10万元的处罚；对保定英利易通足球俱乐部容大队官员邦弗雷雷予以禁止其进入2017年中国足球协会甲级联赛比赛的替补席2场，罚款人民币1万元的处罚。

中国足球协会强调，将继续严惩各类违规违纪行为，望各俱乐部、官员、球员共同维护比赛秩序和来之不易的足球发展环境。

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