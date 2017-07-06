避免两岸主张遭误解 吴敦义要看守党部不得代他发言

（联合早报网讯）国民党准主席吴敦义8月20日才上任，但随着前主席洪秀柱6月底提前去职，近日已着手布局人事，除透过党任命辅选大将李哲华任组发会代主委、党团新总召林德福为政策会执行长，还要求发言系统，7月1日起不得就两岸议题代表吴做任何发言。

台湾联合报报道，党文传会副主委胡文琦说，确实通令要求发言系统不得再以党的立场，或代替吴敦义就两岸议题发表看法。至于决策是否为吴敦义下令，胡文琦说“不予评论”。

不过吴敦义幕僚坦言，因吴敦义与洪秀柱两岸政策主张略有差异，为避免外界或对岸误解吴的两岸主张，对于两岸议题看法，确实“要吴说了才算数”。

据了解，洪秀柱卸任前一周，担心后续交接业务陷空窗，党前秘书长莫天虎要求胡文琦藉向吴敦义简报文传会业务现况时，传话询问后续交接窗口。当时吴敦义也当面向胡文琦要求，洪卸任后，7月1日起看守党中央发言系统不能就两岸议题代表吴发言。

考虑洪秀柱卸任后，即使吴敦义仍未上任，国民党中央重要发言仍容易被解读为吴授意，胡文琦索性通令党务发言系统，在党看守时期，不得就两岸议题代替吴发言，也希望第一线发言人不要以党或个人立场就两岸议题发表看法。

知情人士表示，对吴敦义与国民党而言，两岸议题高度敏感，特别对岸对吴一直有“独台”质疑，发言必须谨慎，即使是对“九二共识、一中各表”立场，未来党的做法，也须吴本人才清楚，目前党中央没有人能忠诚反应吴的想法。

党务人士也分析，目前党中央人事除李哲华外，全都不是吴敦义班底，双方互不了解，发言系统对吴的想法臆测会失准，再加上两岸议题敏感，若发言不当恐引发更多争议。

国民党党务人士举例，像洪秀柱前年参选总统时提出的“一中各表”主张，就是在还没讲清楚前，就被错误解读，导致之后一连串误解至今，吴敦义要求党务发言系统对两岸议题谨慎发言“不无道理”，政策会前执行长蔡正元督导文传会时也曾要求。

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