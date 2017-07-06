前瞻条例三读通过 蔡英文脸书照片有深意？

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文5日在脸书（Facebook）上感谢行政、立法两院通力合作，在立法院临时会三读通过“前瞻基础建设特别条例”，脸书上的照片特地挑选一张蔡英文日前视察台南白河水库清淤隧道（前瞻建设的水环境计划），从隧道内往隧道口外拍的照片，颇有前瞻基础建设特别条例历经三个多月审查，终于在今天露出曙光的意涵。

台湾联合报报道，蔡英文表示，在行政、立法两院的通力合作下，这个关系国家未来八年最重要的基础建设投资，终于能够取得预算编制的法源基础，她也要期许行政部门，在接下来相关建设推动的过程中，无论在建设规划、预算编制以及实际执行，都要秉持审慎、透明的基本原则与各界良好沟通，并以最好的执行力向社会证明，政府不仅把人民的每一分钱都花在刀口上，并且让这些基础建设的更新发挥最大的效果。

蔡英文说，在前瞻建设的讨论过程中，政府也看到各地民意对于区域发展的重视与期盼，期待透过各项建设的陆续完成，政府能够根本解决长久以来城乡发展失衡的问题，让每一个地方的国人都能同样享有便捷、安全与进步的高品质生活。她也期许朝野在相关建设方案的预算审查上，能够理性讨论，化异求同，为人民生活品质与国家建设携手努力。

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