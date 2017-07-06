美检方公开嫌犯描述章莹颖反抗的监听录音 法官拒绝保释申请

（联合早报网讯）美国中部时间7月5日下午（北京时间7月6日凌晨），中国访问学者章莹颖被绑架一案的嫌疑人布伦特·克里斯滕森在美国中部地区联邦法院第二次聆讯。负责审理此案的美国治安法官埃里克·朗（Eric Long）做出决定，克里斯滕森将不会被保释出狱。

澎湃新闻援引当地媒体《新闻报》(News Gazette)报道称，嫌疑人克里斯滕森在聆讯过程中一言不发，只是在面对法官的提问时用点头来予以应对。在长约32分钟的聆讯后，法官表示，基于检方提供的证据，释放克里斯滕森将对他所在的社区构成威胁，因此驳回克里斯滕森的保释申请，他将被继续羁押，直到7月14日正式审讯开始。

《新闻报》报道称，检方在此次聆讯中公开了一些最新的证据。其中包括对克里斯滕森的一些监听录音。在这些录音中，克里斯滕森表示自己正在寻找其他的犯罪对象，并描述了“理想的受害人有什么特点”，此外他还描述了在把章莹颖带回自己公寓时后者的反抗情况。

检方代表，助理检察官布莱恩·福瑞雷斯（Bryan Freres）表示，“这些事实表明嫌疑人将为所在的社区带来多大的危险。”

埃里克·朗法官表示，这些证据“看上去非常有力”。

不过克里斯滕森的辩护律师伊万·布鲁诺（Evan Bruno）则在聆讯结束后对媒体称，在没有经过盘问和质证的情况下，目前检方单方面提供的录音尚不能被称为“证据”。法庭已经授权辩方对检方提供的录音的可信度进行调查。

受害人章莹颖的家人出席了聆讯现场，他们在聆讯开始前被引领至法庭。

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