让前瞻通过 台网友怒呛要让国民党灭党

（联合早报网讯）台湾立法院临时会5日三读通过争议多时的《前瞻基础建设特别条例》，但国民党立委之前为了抗议前瞻，连续两晚夜宿议场，最后竟与民进党团达成协议通过三读，消息一出，立即被支持者骂翻，呛说投国民党无能、软弱，投他们还不如投废票，要让国民党直接走入历史。

据台湾中时电子报报道，国民党立法院党团书记长林为洲举行记者会强调，对于结果虽不满意但可接受，且这是前瞻的第一阶段，下周行政院就要把前瞻的计划和预算送进立法院，国民党会严审预算，也呼吁民众继续给民进党施压。国民党立委王育敏表示，对于没有事前评估的新兴轨道计划，国民党会提案全数删除；若行政院提报过来的新计划和减列前的一样，将会反对到底。

不过台湾网友似乎不能接受国民党如此妥协，在脸书留言说，“请贵党说明，为何让‘钱坑计划’过关！”、“前几天粉专才说退回前瞻今天就投降输一半，也开始转弯了”、“国民党说以拖待变根本就是假的，连民意这么反对的前瞻，国民党都不闹一闹，等过了以后还不是随便民进党要圆的还是要扁的”、“国民党完了，已失去民心，把人民当傻子耍，无耻”、“全部加入民进党！只会同意要这烂党有屁用！”、“烂到爆，想投票给你们不如投废票，无能！软弱！灭党吧你们！”

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