北京到雄安新区动车今天首发

（联合早报网讯）北京到雄安新区的动车组列车今天（7月6日）首发。北京南站到雄安新区主要停靠站白洋淀、白沟的运行时间约80分钟，至少缩短旅客三分之一的出行时间。

《联合早报》记者今早从北京南站乘坐早8时零8分的首趟列车前往雄安新区，列车共有八节车厢，乘客虽不如预想的多，但受访者对乘坐首趟列车都非常开心。

王静 （40岁，物流公司职员）是雄安新区居民。她家住在白洋淀火车站边上，在北京工作。

她说：“以前从北京回家，自己开车需要两个小时。以后就可以绿色出行，相当方便，早就盼着一天”。

北京南站新闻发言人梁兆钰受访时表示，今天虽只有约有五成的客流量，但他对此仍感到满意：“五成听着不高，但要考虑到7月2日才宣布、卖票，而且昨晚一宿就增加了一百多张。”

他也介绍：“以前没有白洋淀，白沟这两个火车站，2015年之前，北京往返白洋淀，白沟（雄安新区）的居民，必须从天津、河北的保定倒车，时间要两个多小时。”

他表示，北京至雄安新区动车开行正当其时，“一是，运力准备好了，另外，7月份白洋淀进入暑期旅游旺季，有很大的出行需求。”（联合早报记者孟丹丹、叶俊颖北京报道）

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