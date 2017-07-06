“抄袭新华社时评事件”书记检讨：汲取教训 老实做人干事

（联合早报网讯）近日多家中国媒体报道，陕西富县县委书记李志锋一篇刊登于《延安日报》的署名文章大面积抄袭新华社时评，引发舆论热议。陕西传媒网报道，据富县县委办公室消息，李志锋日前在民主生活会上已就“抄袭”事件做出深刻检讨和反思，并对工作中暴露出的不严不实问题做出自我批评，表示一定要深刻汲取教训，从严从实要求自己，以实际行动改学风、转作风。

6月23日，《延安日报》二版以《欲明人者先自明 欲正人者先正己》为题刊发富县县委书记李志锋署名文章。7月2日，有网民发现，该文章与两年前新华社播发的《新华时评：严以律己在自重、自省、自律》高度雷同，前者1566字的文章中有847字和所发时评几乎一致，该事件随后引起广泛关注。

事件发生后，富县县委就此事件召开专题民主生活会，县委书记李志锋在民主生活会上做出深刻检讨。他表示，作为县委书记对此深感痛心和内疚，反映出的是自身党性不强、要求不严、对学习重视不够、对理论文章指导工作重要性认识不到位等问题。他表示，自己完全接受舆论监督和批评，要以此为戒，深刻反思，从灵魂深处找根源，认真整改工作作风不实不严等问题，以老老实实的态度学习，以老老实实的态度干事。

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