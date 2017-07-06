交警调查百度无人车上路：支持技术创新 但应依法进行

（联合早报网讯）7月5日的2017百度AI（人工智能）开发者大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏乘坐一辆无人驾驶汽车前往会议现场的视频引发关注。6日，北京交警官方微博发布回应称，针对此情况正在积极开展调查核实。北京交警表示，公安交管部门支持无人驾驶技术创新，但应当依法、安全、科学进行。对于违反相关法律法规的行为，将依法予以查处。

据《北京青年报》等媒体昨天报道，在李彦宏的视频中，他坐在一辆红色汽车的副驾驶座位上，视频中驾驶位没有驾驶员。李彦宏在视频中称，自己刚上五环，正在前往会场的路上，“车处在自动驾驶的状态”。另有网民指出，视频显示，百度无人车疑似违章行驶，在实线路段变道。

当天下午，交管部门表示，已获悉相关情况，正就此展开调查。有交管局人士称，现行法规并不允许无人驾驶上路。

对此，百度回应称，李彦宏当天所乘坐的无人驾驶汽车驾驶位有人乘坐，为百度智能汽车事业部总经理顾维灏，而在之前的视频连线中，李彦宏也提到了顾维灏在他身边，双手没有触碰方向盘。

不过，百度的回应并未提及午李彦宏亲自测试无人驾驶上路是否通过相关部门审核，也未对外界传出的无人驾驶压实线变道进行回应。

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