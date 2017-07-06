民进党代表特赦陈水扁连署破百 赦扁联盟将继续北上争取

（联合早报网讯）台湾地方议会特赦前总统陈水扁大联盟今天（6日）发布连署进度，累计已有116位党代表参与，联盟保守估算，9月全代会出席比例约75%、501席，所以过半目标需突破251席，除了在南部继续争取连署，8月也将到台中、台北举办说明会。

据台湾《自由时报》报道，台湾地方议会特赦陈水扁大联盟由高市议员郑新助、萧永达发起，有六都、八县市议会参与，准备在9月民进党全代会连署提案，建请民进党承担特赦阿扁的政治责任。

联盟说明，连署案有五位共同提案人，分别为高市议会议长康裕成、副议长蔡昌达、党团总召张胜富、联盟会长郑新助及总干事萧永达。

萧永达强调，提案目的是要民进党党公职一起为台湾承担，不是要给总统蔡英文压力，所以才需透过全代会决议。

他表示，党代表大会是民进党最高权力机关，全台党代表共668位，其中高雄有126位、台南有82位、屏东有29位，南高屏占全台席次三分之一强；目前连署情形在立院民进党68席立委中，有40位已连署，其中台南五位、高雄九位及屏东三位区域立委都已连署，台南、高雄及屏东议会民进党议员也都支持此案，累计已有116位党代表支持。

萧永达指出，8月开始，联盟将积极筹划北上台中、台北等县市举办说明会，争取过半连署支持。

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