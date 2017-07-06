人民日报：“精神返祖”事件频出 教育责任十分重大

（联合早报网讯）中共党媒《人民日报》7日刊发文章，以日前老太向客机发动机撒钱事件为例，指有些人头脑还停留在史前阶段，是典型的“精神返祖”现象。要治疗精神上的愚昧，教育的责任十分重大。

文章称，近些年来类似场景屡见不鲜，不论是殷墟遗址的墓穴还是成都宽窄巷子的普通水池，不论是北京自然博物馆的恐龙化石还是天津瓷房子的大瓷瓶，所有这些展品都能被某些国人当成祈福许愿的对象，哪怕展柜是密封的，都会被人撬开往里塞钱。这份执着令人印象深刻。

文章借此指出，有些人虽然生活在21世纪，但头脑却停留在史前阶段，体现出幼稚、愚昧、偏执的思维特征，是典型的“精神返祖”现象。分不清愿望和现实，分不清事实和情感，分不清因果律和相关性，缺乏反思和质疑的能力，容易偏听偏信。而最可怕也最可悲的是他们一旦信了就特别执着，哪怕面对铁证如山的事实，也绝不会承认自己的理念或认识有错。“愚病难医”是精神返祖现象的重要特征。

文章进一步指出，与生理上的返祖现象不同的是，精神返祖现象不但普遍得多，危害也严重得多。现代社会的公共空间要远远多于以前，正常人与这些“精神返祖”人士共处的机遇大大增加，这些愚昧的人不知什么时候就会发作。今天热衷于转发各种所谓养生秘诀、热衷于传播各种道听途说的谣言、热衷于拜大师求神仙的人，在网络上在朋友圈里随处可见，他们和那个往飞机发动机里扔硬币的老太相比，其愚昧只有程度上的差别而没有本质区别。这才是最令人担忧的地方。

对于为什么在今天这样科学昌明的时代仍会有“精神返祖”现象，文章认为，这正是人类难以克服的一个弱点——虽然科学技术不断进步，但知识并不会像生理特征一样可以通过基因遗传给后代，每一代人都必须向前人学习才能继承前人的文明。一旦传承这个环节出了问题（不管是前人未尽到教育之责，还是后人没有尽到学习之责），人就会返祖。因此，要治疗精神上的愚昧，教育的责任十分重大。

文章强调，与传授具体的科学知识相比，启发和高扬理性精神更加重要。知识是死的，而理性精神是活泼泼的；有知识的人未必是理性的，而有理性的人即使暂时不掌握某些知识，也总能通过学习而掌握之。理性精神是文明进步的根本动力。孔子曾说：“未能事人，焉能事鬼。”“未知生，焉知死。”“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”“子不语怪、力、乱、神。”在2000多年前那个巫蛊盛行的时代里，孔子就能有如此高明的见解，非常了不起，体现出一种伟大的理性精神。今天的中国人最应该继承的就是这种理性精神，这才是中华传统文化的精髓。

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