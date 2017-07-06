章莹颖案法庭文件：嫌犯无业 已退出博士在读

（联合早报网讯）备受瞩目的中国访问学者章莹颖被绑架一案的嫌疑人布伦特·克里斯滕森于美国当地时间7月5日在美国中部地区联邦法院第二次聆讯。审理法官做出决定，克里斯滕森将不会被保释出狱。

澎湃新闻报道，在当日的法庭聆讯中，美国联邦助理检察官弗雷埃斯（Bryan Freres）要求法庭拒绝克里斯滕森的保释申请，因为他不认为法庭能采取措施减少克里斯滕森逃逸的可能性。

辩方律师布鲁诺（Evan Bruno）则表示，克里斯滕森此前没有犯罪记录，此外监狱离香槟县太远，律师难以和他联络。

法官表示，如果是在其他案件中，嫌疑人没有犯罪记录可能可以使其获得保释。但因为章莹颖失踪前上了克里斯滕森的车，同时嫌疑人描述案情的谈话曾被录音，这些证据都足够使其继续被关押。

《芝加哥论坛报》报道称，克里斯滕森在法庭上没有明显的反应，也没有公开讲话。

涉嫌绑架章莹颖的克里斯滕森曾在伊利诺伊大学香槟分校就读物理学博士，人们对其“高智商犯罪”猜测纷纷。不过，美国检察官最近公布的信息显示，事发时克里斯滕森正处于无业状态。

此前据美国广播公司（ABC）报道，伊利诺伊大学香槟分校物理系教授库珀（Lance Cooper）称，克里斯滕森在2013年进入物理系博士项目，但在2016年决定退出。随后克里斯滕森继续担任助教，直到2017年5月拿到硕士学位后毕业。库珀表示，克里斯滕森读书期间，没听说他有异常表现。

该校发言人凯勒（Robin Kaler）也表示，克里斯滕森和物理系的关系在2017年5月已经终结。

克里斯滕森的“领英”（Linkedin）网站主页显示，他是该校物理系的博士候选人，研究凝聚态物理，长期担任研究员和助教。

克里斯滕森此前毕业于威斯康星大学麦迪逊分校，就读物理学和数学双专业。据伊利诺伊州当地媒体《新闻报》报道，曾与他关系密切的威斯康星大学物理系教授赫恩顿（Matthew Herndon）表示，对前学生涉嫌绑架表示震惊，感觉他是个完全普通的学生，没有任何不平常之处。赫恩顿表示，对受害者及家人表示深深的同情。

据《芝加哥论坛报》7月5日报道，在当日的第二次法庭聆讯中，美国联邦助理检察官弗雷埃斯公布了3日的一份宣誓书。文件中称，克里斯滕森在事发时正处于无业状态。他的妻子每个月赚1800美元，而夫妇俩需要每个月付900美元房租、100美元水电费、150美元其他开支。

报道称，查询由德勤、Datawheel数据公司和麻省理工学院媒体实验室共同创办的“数据美国”网站发现，香槟及厄巴纳地区城市居民的平均年收入在5-6万美元之间，其中男性平均年收入为58533美元，女性平均年收入为48231美元。克里斯滕森妻子的收入远低于平均值。

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