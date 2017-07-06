台湾严格规范退将或政务官赴大陆 管制至少三年

（联合早报网讯）台湾行政院会今天（6日）通过两岸人民关系条例修正草案，陆委会主委张小月指出，未来退将或政务官赴中国大陆将管制至少三年，若有违反或损及国家尊严，情节严重者可剥夺自行为时起全部月退俸，“一辈子不得再领”，至于领一次退休金者，最重可罚500万元（新台币，下同）。估计受影响人数为一千人以内。

台湾联合报报道，去年520后，台北故宫前院长冯明珠为到北京故宫担任顾问，自行在卸任前将管制年限缩短为三个月，引发质疑；去年11月，包括台陆军前副司令吴斯怀等32名退将赴大陆参加中共纪念孙中山诞辰150周年活动，并聆听习近平讲话，引起更大争议。为此，台湾行政院决定修改两岸人民关系条例，对此类行为重罚。

行政院会今天通过两岸人民关系条例修正草案，公务员退离职后赴大陆管制期间，修正为最短三年，仅得延长，不得缩减；而特定身分逾管制期间的退离职人员，在进入大陆地区前，仍应向原服务机关申报，并增订参与大陆地区政治活动的限制及相关罚则。

未来退离职人员赴中国大陆的重点管制对象，包括中将以上军官，以及曾任国防、外交、大陆事务或与国安相关机关的政务副首长以上政务官、还有涉密程度较高的官员等。

此类人员赴大陆参加政治、军事等活动规范，禁止参加中国大陆领导人所主持相关活动，但报经原服务机关同意者，不在此限。至于参与非中国大陆领导人所活动，则不得有妨害国家尊严的行为，例如向象征中国大陆政权的旗、徽、歌行礼或唱颂等。

张小月说，登陆时做出有害国家尊严相关规定者，分为两层级处分：退离未满15年的上将与政务副首长以上“高密度管制人员”，将剥夺为期5年之10%至100%的月退俸，情节重大者则剥夺全数月退俸，至于领一次退者则处以罚锾50万元至500万元；退离职未满15年的中将属“低密度管制人员”，剥夺为期5年之10%至50%的月退俸，一次退者处罚锾20万至100万元。

台行政院今天也通过国家机密保护法修正草案，强化涉密人员出境管制规范，管制年限同样制定为至少三年，不能缩短。此外，为了吓阻泄漏国家机密，加重刑责处罚外，本次修法也增订预备或阴谋犯处罚。

免费试阅14天